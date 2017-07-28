Двое россиян пострадали при наезде автомобиля на толпу людей в Хельсинки. Такие данные приводит полицейское управление столицы Финляндии.

«Двое пострадавших являются гражданами России, один — гражданином Эстонии, еще один — Финляндии», — говорится в сообщении правоохранительных органов. Еще один человек погиб в результате инцидента, о его национальности не сообщается.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Раненых доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в пятницу на одной из центральных улиц Хельсинки. По данным полиции, 50-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на толпу пешеходов, которые находились на тротуаре. Сотрудникам полиции удалось задержать водителя. Правоохранительные органы не находят признаков теракта в произошедшем.