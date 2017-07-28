Европейский союз ожидает, что КНДР воздержится от дальнейших провокационных действий. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

В ЕС отметили, что запуск баллистической ракеты нарушает международные обязательства КНДР, изложенные в ряде резолюций Совбеза ООН.

«Мы ожидаем, что КНДР воздержится от каких-либо дальнейших провокационных действий, которые могли бы увеличить региональную и глобальную напряженность», — сказано в заявлении.

Сообщается, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поднимет этот вопрос в ближайшие дни. Напомним, в ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море.

По данным Минобороны РФ, ракета упала в центральной части Японского моря в пятницу около 17:40 мск. В российском оборонном ведомстве заявили, что она поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км.