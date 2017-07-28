Начато расследование причин отключения электроэнергии в Крыму, заявили в пятницу, 28 июля, в Минэнерго России. По данным ведомства, работа системы была приостановлена из-за срабатывания автоматики после короткого замыкания на Кубани.

«Выделение Крымской энергосистемы на изолированную работу с отключением связей с энергосистемой Краснодарского края произошло в 13:55 и было вызвано одновременным отключением двух линий электропередач», – говорится в сообщении.

Ведомство инициировало проверку, по результатам которой будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций, отмечается в сообщении.

В пятницу днем без света остались около 2,26 млн жителей Крыма. Отключение не коснулось потребителей, запитанных от Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал не связывать отключение электроэнергии в Крыму с жарой на Кубани. По его словам, причиной стало срабатывание системы автоматики на Ставропольской ГРЭС.