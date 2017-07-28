Законопроект о санкциях, принятый в четверг Конгрессом США, поступил на подпись американскому президенту Дональду Трампу. Он должен либо одобрить его, либо наложить вето.

Как сообщает агентство Франс Пресс, документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», в Белый дом поступил в 20:53 мск. Законопроект предусматривает ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Напомним, в пятницу МИД РФ заявили о том, что Россия примет контрмеры в ответ на новый пакет санкций. Российские власти предложили США до 1 сентября 2017 года сократить количество дипломатов до 455 человек в соответствии с числом участников российской дипмиссии в Соединенных Штатах. Также американскому посольству закрыли доступ ко всем складским помещениям на Дорожной улице в Москве и даче в Серебряном Бору.

Ранее президент России Владимир Путин назвал закон о санкциях хамством, на которое Москва рано или поздно ответит.