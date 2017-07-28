Дополнительные пусковые установки для THAAD будут размещены на американской военной базе в Южной Корее.

Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Глава государства призвал созвать экстренное совещание Совбеза ООН в связи с новым ракетным пуском КНДР, а также усилить санкции в отношении Пхеньяна, передает «РИА Новости».

Сообщения о пуске в Северной Корее новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо поступило в ночь с пятницы на субботу. Ракета была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря

По данным южнокорейских военных, новая северокорейская ракета пролетела примерно 1 тыс. километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тыс. километров.

В Минобороны РФ заявили, что запуск ракеты КНДР не представлял угрозы для России. В ведомстве отметили, что средства российский системы предупреждения о ракетном нападении отслеживали пуск.