Заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павел Юркин вымогал взятку в 2 млн рублей. Он был задержан с поличным при получении 400 тыс. рублей.

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, в отношении Юркина возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, Павел Юркин в пятницу днем в своем служебном кабинете получил через посредника часть взятки — 400 тыс. рублей. За 2 млн рублей задержанный намеревался вернуть нож, изъятый в рамках расследования уголовного дела, и прекратить уголовное дело.