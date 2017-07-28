Депутат петербургского заксобрания Максим Резник оштрафован на 10 тыс. рублей и приговорен к 10 суткам ареста решением Дзержинского районного суда. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе горсуда.

Парламентария привлекли к административной ответственности за совершение административного правонарушения, а именно — за неповиновение полиции во время несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня.

Ранее депутат был оштрафован на 10 тыс. рублей.