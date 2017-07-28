Зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Против него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела стали проверочные мероприятия.

В ведомстве пояснили, что проверка проводилась по согласованию с московским межрегиональным транспортным прокурором Сергеем Забатуриным, ФСБ России, управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры, а также старшим помощником по безопасности московского межрегионального транспортного прокурора.