Запуск ракеты КНДР не представлял угрозы для России. Об этом заявило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что средства российский системы предупреждения о ракетном нападении отслеживали пуск.

По данным российского оборонного ведомства, ракета упала в центральной части Японского моря в пятницу около 17.340 мск. Пуск был произведен с ракетного полигона «Тончандон» в Северной Корее. В Минобороны России заявили, что северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км.

Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что новая ракета КНДР пролетела 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты 3,7 тыс. км. Министерство обороны Японии заявило, что она достигла 3 тыс. км и ее полет длился около 45 минут.

В Минобороны РФ заявили, что данные полета новой ракеты КНДР соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности. Ночное ракетное испытание Пхеньян провел впервые.