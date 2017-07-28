Министерство обороны России прокомментировало заявления польского Института национальной памяти (IPN) о том, что опубликованные 18 июля российским оборонным ведомством архивные документы об освобождении Красной армией территории Польши фальсифицируют историю. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ведомстве рассматривают данный факт как русофобию и желание «обманывать свои народы».

Конашенков отметил, что вряд ли следовало ожидать от данной организации иного комментария.

«Удивила лишь заторможенность желчной реакции его «специалистов», — заявил он.

Представитель Минобороны пообещал, что ведомство продолжит выкладывать аналогичные документы, чтобы лишить целый ряд государств возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Второй мировой войны.

Ранее глава Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну. Слова Путина, который назвал княжну русской, вызвали недовольство некоторых украинских политиков.