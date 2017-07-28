Защитник петербургского футбольного «Зенита» Ибрагим Цаллагов не будет переходить в московское «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, игрок собирается перейти на правах аренды в тульский «Арсенал». Также отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Цаллагов перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. За это время он провел восемь матчей в футболке петербургского клуба и отметился результативной передачей.

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