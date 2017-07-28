Число пострадавших в столкновениях с израильской полицией возросло к вечеру пятницы до 250 человек. В ходе стычек в Хевроне и Газе были застрелены двое арабов. Об этом сообщает агентство ВАФА.

Объявленный палестинцами в пятницу день массовых акций под лозунгом «Победа Аль-Аксы» вылился в стычки с израильской полицией и солдатами как в Восточном Иерусалиме, так и в ряде городов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Напомним, столкновения в Иерусалиме начались после убийства в ночь на 21 июля трех израильтян в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан. Нападавшим оказался 19-летний палестинец. Его обезвредил сосед — боец одного из армейских спецподразделений, который услышал крики. Злоумышленник был ранен и сейчас находится в больнице. После инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал введение в стране смертной казни за особо жестокие теракты.