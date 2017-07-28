Два россиянина ранены в результате наезда на пешеходов в Хельсинки
Два гражданина России получили травмы при наезде автомобиля на пешеходов в Хельсинки. Об этом сообщила полиция Финляндии.
«Двое пострадавших являются гражданами России, один — гражданином Эстонии и еще один — Финляндии», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о гибели одного человека в результате инцидента. По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем, был пьян.
Дальнейшие подробности происшествия уточняются.