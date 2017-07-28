Два сотрудника ФБР США утверждают, что причиной смерти бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в Вашингтоне в ноябре 2015 года не был несчастный случай.

С таким утверждением выступил в пятницу американский сетевой ресурс Buzzfeed.

По его версии, два анонимных сотрудника ФБР, сообщили, что Лесин якобы был убит.

Издание отмечает, что указанные лица не участвовали в расследовании в связи со смертью Лесина, но якобы опираются на мнение своих коллег, знакомых с разбирательством.

Как утверждает сетевой ресурс номер отеля, в котором был найден Лесин, был оплачен минюстом США. Указанное ведомство якобы пригласило экс-министра для беседы о российских СМИ, в том числе о телеканале RT.

В публикации приводятся бездоказательные утверждения о том, что к смерти Лесина может быть причастна российская сторона, передает ТАСС.

По версии Buzzfeed американские следователи якобы решили не придавать эту информацию огласке. Сетевой ресурс признает, что приведенные в статье утверждения не подтвердило ни одно из причастных к расследованию ведомств.

Как сообщает «РИА Новости», полиция Нью-Йорка в ответ на публикацию заявила, что не считает смерть Лесина подозрительной, а новых улик по делу нет.

Михаил Лесин умер в Вашингтоне в начале ноября 2015 года. Его тело было найдено в номере отеля 5 ноября. По версии американских властей, он умер в результате несчастного случая.