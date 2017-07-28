Новая ракета КНДР пролетела 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты 3,7 тыс. км. Об этом передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, в пятницу была испытана более совершенная, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета, чем при запуске 4 июля. Министерство обороны Японии сообщает о том, что ракета достигла максимальной высоты в 3 тыс. км и ее полет длился около 45 минут.

Напомним, КНДР в ночь на субботу провела очередное ракетное испытание. Ракета была выпущена впервые из отдаленной горной провинции Чагандо в сторону Японского моря в 17.41 мск.

Япония и Южная Корея после запуска ракеты экстренно созвали советы нацбезопасности.