Запуск корабля «Союз МС-05» с космодрома Байконур
Стартовала новая экспедиция на Международную космическую станцию
Члены основного экипажа экспедиции на МКС: бортинженер МКС Паоло Несполи (ЕSА), космонавт «Роскосмоса», бортинженер МКС Сергей Рязанский, астронавт НАСА, командир МКС-53 Рэндольф Брезник (слева направо) перед запуском
Космонавт «Роскосмоса», бортинженер МКС Сергей Рязанский перед запуском. Планируемая продолжительность полета экипажа — 139 суток
Экипажем запланировано выполнение программы научно-прикладных исследований, проведение бортовых фото-, видеосъемок, а также выход в открытый космос. На фото: бортинженер МКС Паоло Несполи и командир МКС-53 Рэндольф Брезник
Командир МКС-53 Рэндольф Брезник на проверке скафандров перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-05»
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-05» с космодрома Байконур
Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме
Стыковка корабля со станцией ожидается около 1.00 29 июля
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