Следственное управление СК России по Республике Коми возбудило уголовное дело после получения воспитанниками школы-интерната ожогов при уборке борщевика. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

После доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ход расследования по поручению главы СКР Александра Бастрыкина взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Напомним, что в пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что воспитанникам Пажгинской школы-интерната в Коми в рамках так называемого трудового десанта было дано задание убирать ядовитое растение — борщевик. Дети рубили его лопатой без спецодежды и рукавиц. В результате несколько подростков получили ожоги рук и ног.