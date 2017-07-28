Фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник» торжественно и массово откроют на улице, как и в 2016 году. Как сообщает «Псковская лента новостей», смотр пройдет в Псковской области с 15 по 17 сентября.

Программа обширная: театр, кино, поэзия, выставки, лекции. Псковский драмтеатр к фестивалю премьеру не готовит, будет привезен спектакль из Москвы.

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, а в 1944 году вместе с семьей переехал в Ленинград. В 1978-м писатель был вынужден переехать в США. Сергей Довлатов скончался в Нью-Йорке 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности. Наиболее известными книгами писателя являются «Чемодан», «Зона: Записки надзирателя», «Соло на ундервуде», «Заповедник».