Пассажиры самолета авиакомпании S7, вынужденного сесть в аэропорту Минска, вылетели в Кишинев, этим рейсом в Молдавию летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

«Время вылета несколько раз переносилось. В итоге самолет взлетел в 18:56 (совпадает с мск). От нас он вылетел в Кишинев», — сказал собеседник агентства.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны российскому самолету, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.

Авиалайнер был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

В связи с инцидентом российский МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному Румынии в России.