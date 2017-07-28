Прием работ на фотоконкурс Русского географического сообщества «Самая красивая страна» продлили до 15 августа. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба организации.

Фотоконкурс проходит с 2015 года. В прошлом году в нем приняли участие 23 тыс. отечественных и иностранных фотографов, которые прислали около 110 тыс. снимков.

В 2017 году к таким номинациям фотоконкурса, как «Пейзаж», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир» и другим, добавлены четыре новые — «Культурное наследие России», «От заката до рассвета», «Пещеры России» и «Россия с высоты птичьего полета». В состав жюри проекта вошли президент Русского географического общества Сергей Шойгу, знаменитый российский фотограф дикой природы Сергей Горшков, режиссер Тимур Бекмамбетов и другие всемирно известные персоны. По традиции членом жюри стал один из победителей конкурса «Самая красивая страна» прошлых лет, в этот раз это фотограф дикой природы Дмитрий Уткин.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» — это масштабный медиапроект РГО, направленный на сохранение дикой природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Принять участие может любой желающий. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие конкурса — фотографии должны быть сделаны только на территории нашей страны.

Выставка путешествует по всему миру. А в Москве сейчас фотографии можно увидеть в усадьбе Воронцово, парке имени Артёма Боровика, парке культуры и отдыха «Перовский», парке культуры и отдыха «Лианозовский», Президентской библиотеке имени Ельцина, третьем терминале аэропорта Внуково, кинотеатре «Салют» и ресторане «Кофемания» (ул. Большая Никитская, 13).