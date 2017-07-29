История в датах: 29 июля
День рождения Ивана Айвазовского, создание NASA и другие события
29 июля 1817 года в Феодосии родился Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный живописец, мастер морского пейзажа, автор более 6 тыс. полотен
Фото: Global Look Press/Thomas Lammeyer
29 июля 1958 года в США было создано NASA — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. NASA ответственно за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространства
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Праздник был учрежден в 2010 году на санкт-петербургском Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле. На фото: амурский тигр Амур в Приморском сафари-парке
29 июля 1981 года в соборе святого Павла в Лондоне состоялось бракосочетание принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Спенсер. За прямым эфиром на экранах телевизоров следило порядка 750 млн человек
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
29 июля 1974 года распоряжением председателя КГБ СССР Юрия Андропова было создано легендарное подразделение «Альфа» для проведения контртеррористических специальных операций с применением специальной тактики и средств. На фото: бойцы специальной группы «Альфа» во время штурма Дома Советов РФ в Москве в 1993 году
Получайте свежие новости на электронную почту