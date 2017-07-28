Жителя Великого Новгорода Владислава Николаева осудили за жестокое обращение с родным ребенком. Приговор по уголовному делу в отношении мужчины был оглашен мировым судьей судебного участка №27 Новгородского судебного района.

На суде было установлено, что с мая по декабрь 2016 года Николаев, как записано в протоколе, не предоставлял сыну 2015 года рождения полноценного питания. По информации прокуратуры, папа злоупотреблял спиртным в присутствии ребенка. А в декабре прошлого года, когда мальчик плакал, подсудимый вытащил его в окно квартиры на пятом этаже и держал за ногу вниз головой.

Николаев вину признал, передает «Новгород.ру». Суд назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.