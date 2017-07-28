Принятый сенатом США закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР является ущербным и обреченным на провал, этот документ лишь ухудшит отношения с Россией, заявил в пятницу, 28 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я считаю этот закон ущербным, вредным для самих США, обреченным на провал», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что цели, которые сформулированы авторами этого закона, достигнуты не будут, а только ухудшатся отношения с Россией.