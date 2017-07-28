Работы по реконструкции псковского кинотеатра «Октябрь», закрывшегося в 2016 году, еще не начались. Стадия переговоров продолжается уже четыре месяца.

Как сообщил Дмитрий Месхиев, руководитель театрально-концертной дирекции Псковской области и член совета директоров информационно-культурного центра «Октябрь», крупным банкам предложили принять участие в финансировании. Однако основной объем средств планируется выделить из областного бюджета, пишет Псковское агентство информации.

Зданию необходима реконструкция, кинотеатр прекратил работу почти год назад. Напомним, учреждение находится в зоне ответственности властей Псковской области.