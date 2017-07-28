Полицейские задержали мужчину, ограбившего поезд Москва–Мурманск во время стоянки в Петрозаводске. Об этом сообщили в УМВД РФ по Петрозаводску.

Инцидент произошел 23 июля. Злоумышленник проник в поезд во время стоянки и похитил денежные средства из купе проводницы среднего вагона состава поезда, после чего перешел в другой вагон и украл там кошелек. Покинув вокзал, мужчина проверил содержимое кошелька и нашел там банковскую карту с ПИН-кодом. После этого он обналичил 10 тыс. рублей в ближайшем банкомате, сообщает ИА «Карелinform».

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Похищенные средства злоумышленник потратил на развлечения.