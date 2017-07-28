Региональная прокуратура завершила доследственную проверку по факту аварии с участием двух автомобилей в Северодвинске, в которой погибла женщина.

Как оказалось, оба участника ДТП не имели водительских прав. Водитель Hyundai, который насмерть сбил 56-летнюю женщину, уходя от столкновения с Audi на большой скорости, 15 раз привлекался за нарушения превышения скорости и поездки в алкогольном состоянии и без удостоверения, сообщает News29.Ru.

Водитель Audi, который едва не столкнулся с Hyundai и скрылся с места ДТП, также привлекался к ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения и в результате был лишен водительских прав.