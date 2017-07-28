По поручению мэра Тулы Евгения Авилова в городе проходит ставшая традиционной акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

Воду раздают в пяти оживленных точках областного центра. Вода, как сообщают ИА «Тульские новости», будет предоставлена в дни, когда температура воздуха будет достигать отметки в 30 градусов.

Завтра, по прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области местами ожидается до плюс 35 градусов.