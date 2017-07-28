Водитель автомобиля, который врезался в толпу в Хельсинки, был пьян
За рулем автомобиля, который врезался в толпу в Хельсинки, был пьяный водитель, сообщает местная полиция в Twitter. По данным СМИ, водитель задержан.
Правоохранители уточняют, что в результате инцидента погиб как минимум один человек.
Еще несколько случайных прохожих пострадали, их количество не сообщают.
На месте работают сотрудники полиции и медики.
Ранее в провинции Цзянси Восточного Китая был казнен мужчина, осужденный за преднамеренный наезд на школьников на автомобиле.