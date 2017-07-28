За рулем автомобиля, который врезался в толпу в Хельсинки, был пьяный водитель, сообщает местная полиция в Twitter. По данным СМИ, водитель задержан.

Правоохранители уточняют, что в результате инцидента погиб как минимум один человек.

Poliisin tietojen mukaan kuljettaja mahd. päihtynyt. Ensitietojen mukaan muutama henkilö loukkaantunut ja yksi menehtynyt. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 28, 2017

Еще несколько случайных прохожих пострадали, их количество не сообщают.

На месте работают сотрудники полиции и медики.

Ранее в провинции Цзянси Восточного Китая был казнен мужчина, осужденный за преднамеренный наезд на школьников на автомобиле.