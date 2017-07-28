В конце мая в полицию поступило заявление о пропаже четырех отечественных легковых автомобилей со стоянки религиозного учреждения, расположенного на Революционной улице в Самаре. Пропали четыре автомобиля «ВАЗ». Выяснилось, что машины были доверены заявителю на хранение. А он договорился со знакомым припарковать их на территории одного из религиозных учреждений. Однако в конце мая мужчина машин там не обнаружил. Знакомый причастность к пропаже отрицал. Гражданин обратился в полицию.

Как сообщает НИА «Самара», правоохранители вскоре обнаружили детали разобранных машин. Следы вели к тому, кому неофициально было доверено их хранение. Вскоре выяснилось, что 57-летний служитель одной из религиозных организаций с помощью эвакуатора перевез автомобили в пункты приема металлолома. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Подозреваемый задержан. Он не стал отпираться. Ведется следствие. Полицейские не уточняют, о каком храме или религиозном учреждении идет речь. В пресс-службе силового ведомства «Интерфаксу» заявили: «Могу лишь сказать, что это не православная церковь».