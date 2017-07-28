Москва выразила решительный протест временному поверенному Румынии в России Виорелу Кожокару в связи с запретом пролета через воздушное пространство страны пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Кишинев.

Москва призывает Бухарест провести тщательное расследование инцидента с самолетом и представить российской стороне соответствующие объяснения.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

«В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИДе подчеркнули, что «указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю председателя правительства Российской Федерации Д.О. Рогозину и сопровождающим его лицам прибыть в Молдавию для встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном».