Обвинение в убийстве жены предъявлено 39-летнему Кэннету Манзанарсу из американского штата Юта. По версии следствия, мужчина убил свою жену Кристи во время круиза по Аляске из-за ее постоянных насмешек, сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла вечером 25 июля, когда пара вместе со своими тремя детьми отмечала очередную годовщину.

По словам свидетелей, мужчина нанес своей жене серьезные травмы головы, а позже попытался выбросить ее с балкона в воду. Очевидцы говорят, что Кэннет Манзанарс был весь в крови, а на такой шаг его сподвигла неудачная шутка супруги.

Из-за инцидента лайнер Emerald Princess был вынужден сделать длительную остановку в городе Джуно. Манзанарс пробудет под стражей до 10 августа, на эту дату назначены слушания по делу, уточняет RT.

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Линц 54-летний мигрант из Туниса жестоко убил пару пенсионеров из-за их политической партии.