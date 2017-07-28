Эксперты издания «Русский репортер» составили рейтинг главных русских песен столетия. Первое место в списке занимает легендарная «Темная ночь» Марка Бернеса, второе и третье места заняли песни Виктора Цоя и группы «Кино» «Группа крови» и «Перемен».

Список был составлен на основе голосования. В рейтинге представлены песни различных направлений в музыке начиная с 1917 года — от народного стиля до рока.

В топ-100 попали также песни Земфиры и Юрия Шевчука. Группа ДДТ заняла седьмую строчку с песнями «Что такое осень» и «В последнюю осень». Композиция Земфиры «Прости меня моя любовь» стоит 54-м месте, а «Аривидерчи» — на 69-й позиции.

Замыкает топ-100 «Гоп со смыком» Леонида Утесова, пишет сайт «Комсомольской правды» в Уфе.