Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил принять меры по ликвидации последствий ливневого паводка в Прилузье. Причиной повышения уровня воды стали сильные дожди в Вологодской и Кировской областях.

Как передает ИА «Комиинформ», на реке Луза ограничена возможность проезда автотранспорта через понтонные мосты. Отрезанными от транспортного сообщения оказались деревня Оньмесь и поселок Велдорья сельского поселения Ношуль, а также село Черныш сельского поселения Черныш.

Напомним, последний подъем воды в реке Лузе начали фиксировать в двадцатых числах июня. Ранее спасатели включились в процесс доставки почты в села, окруженные водой. Почтальоны не могли добраться до некоторых населенных пунктов, не имея специальных транспортных средств. Пешеходные транспортные переправы в районе Верхолузья были закрыты. Режим повышенной готовности в Усинске и Усть-Цилемском районе был введен 14 июня.