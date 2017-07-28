Туристический сезон в Крыму в 2017 году назван успешным. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По его словам, за Крымом сохраняется статус одного из самых популярных направлений внутри страны, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия и возросший уровень конкуренции, сообщает телеканал «360».

Сафонов отметил, что в этом году число туристов на полуострове находится на уровне показателей 2016 года, когда число отдыхающих в Крыму составило рекордные 2,3 млн человек. Также глава Ростуризма отметил, что в 2017 году в регионе появилось на 24% больше домов отдыха и санаториев, а заполняемость всех мест отдыха также находится на уровне показателей прошлого года.

В среднем на полуострове номер в отеле стоит 3,2 тыс. рублей в сутки, размещение в санатории — 3,6 тыс. рублей.