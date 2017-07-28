Посвященный эпохе викингов фестиваль средневековой культуры «Кауп», который пройдет 28–30 июля под Калининградом, надеется на рекордное количество участников — 10 тыс. человек.

Само мероприятие пройдет в поселке Романово Зеленоградского района Калининградской области. Такие выводы организаторы мероприятия сделали на основе статистики прошлых лет. В 2015 году на фестивале собралось около 7 тыс. человек, а в 2016-м — более 7,5 тыс. гостей, сообщает Klops.Ru.

Кауп является поселением викингов. Оно существовало на этом месте много веков назад. На фестивале богатая культурная программа. Ожидаются мастер-классы ремесленников, шествие викингов, турниры, конное шоу, выступления музыкальных групп фолк-направления, фаер-шоу, а также бег невест и взятие крепости. Участники приедут из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Украины.