В городе Шацке 27 июля около 23.30 столкнулись три автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Хендай». Он не уступил дорогу «Шевроле», который имел преимущество, и совершил столкновение. В результате удара «Хендай» отбросило на «Рено», стоящий на светофоре, сообщает РИА «7 новостей».

Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам автомобиля «Хендай»: двум взрослым и восьмилетнему мальчику. Также в столкновении пострадала 16-летняя пассажирка «Шевроле». Она получила ушиб грудной клетки.