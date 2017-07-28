Действия правящей в молдавском парламенте Демократической партии и западных стран стоят за недопуском в страну российских артистов и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина — такое мнение высказал на пресс-конференции в пятницу президент Молдавии Игорь Додон.

«Эта акция была направлена против граждан Молдавии и стратегических отношений с нашим партнером — Российской Федерацией. Они [Демпартия и ее союзники] устроили это дешевое антироссийское шоу, заблокировав аэропорт и договорившись с Румынией», — цитирует Додона «Интерфакс».

Молдавский президент добавил, что Кишинев и Бухарест — пешки в геополитической игре США и НАТО против России.

«Мне очень жаль, что правящая в Молдавии коалиция участвует в этой грязной геополитической игре, которая не имеет ничего общего с интересами Молдавии», — подчеркнул Додон.

Дмитрий Рогозин 29 июля должен был принять участие в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. Там же должны были выступать и российские артисты, которые накануне прилетели в кишиневский аэропорт, но не были допущены в Молдавию.