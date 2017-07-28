На следующей неделе, 1 августа, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова торжественно встретят ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви русской.

Святыни пробудут в областном центре до 8 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». На поклонение в Тамбовскую епархию прибыли частицы святых мощей почитаемых новомучеников и исповедников: святителя Тихона, патриарха Московского; святителя Луки, архиепископа Крымского; святителя Владимира, митрополита Киевского; святителя Илариона, архиепископа Верейского; святителя Гермогена, епископа Тобольского и других новопрославленных святых.

Мощи побывают в Тамбове в рамках программы мероприятий, посвященных 100-летию начала эпохи гонений на РПЦ, которые, как известно, начались после Октябрьской революции 1917 года.