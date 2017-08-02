По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, на 1 июля программа переселения жителей аварийных домов в целом по стране выполнена на 76,01%. Причем с 1 июня по 1 июля очередь уменьшилась лишь на 7 тыс. человек, а до 1 сентября — к окончанию срока программы — предстоит переселить 170 690 граждан. Ранее в Генпрокуратуре РФ «Известиям» сообщили, что с 2014 года программа реализована на 75%. По мнению экспертов, причина недовыполнения даже не в нехватке денег, а в недостатках администрирования. Фонд содействия реформированию ЖКХ рассматривает возможность продлить программу еще на год.

Программа расселения аварийного жилья берет начало от майского указа № 600, подписанного Владимиром Путиным в 2012 году. Всего в 2014–2017 годах планировалось переселить 711,58 тыс. человек из аварийного жилья площадью 11,145 млн кв. м. Программа завершается уже 1 сентября, однако 170 тыс. человек до сих пор ждут новоселья. А регионы прикладывают невероятные усилия, чтобы успеть всё за оставшийся месяц.

Как рассказали «Известиям» в Фонде содействия реформированию ЖКХ, рискуют не завершить программу в срок девять регионов: Амурская, Ивановская, Саратовская, Тверская, Тульская, Псковская области, Карелия, Тыва и Забайкальский край. Данные субъектов вносятся на специальные сайты «Реформа ЖКХ». Но поскольку этим занимаются сами регионы и база обновляется не сразу, некоторые цифры там уже не соответствуют действительности. Так, в наиболее отстающей Тыве программа выполнена не на пугающие 0%, а на 20,3%, в Амурской области — тоже не на 0%, а 42,8%.

В пресс-служба Минстроя «Известиям» сказали, что «положительная динамика сохраняется и, по нашим прогнозам, подавляющее большинство регионов с задачей справится вовремя». Так, 14 регионов, в том числе Москва, Подмосковье, Петербург, Севастополь, КЧР, Магаданская, Тамбовская, Тюменская области, Чеченская Республика, ХМАО, НАО, уже завершили расселение. А Ингушетия и Калининградская область сделали это в позапрошлом году. Еще 39 регионов близки к успеху.

— Безусловно, есть регионы, в которых темпы расселения вызывают опасения. Они находятся на особом контроле. Однако и они ускоряются. По последним данным, Мордовия, Марий Эл и Псковская область вышли из зоны риска, — отметили в Минстрое.

Ускорились и Тула с Саратовом. Например, в Саратове только с 14 июля по 1 августа было введено в эксплуатацию 10 домов, а в общей сложности к 1 сентября будут введены 18.

Объясняя «Известиям» отставание, пресс-секретарь министерства строительства Саратовской области Вячеслав Пашковский сослался на большой объем аварийного фонда — пятый по размеру в стране. А также сообщил, что на определенном этапе «возникли сложности с обеспечением доли регионального софинансирования» (помимо него, есть средства Фонда ЖКХ и муниципалитетов).

В отстающей Ивановской области «Известиям» рассказали, что делают всё возможное, чтобы выполнить программу в срок. В августе здесь хотят сдать последние пять домов, сдача еще одного под вопросом из-за затянувшихся дождей. Заминки в регионе связывают также с недобросовестностью подрядчиков, суды с которыми занимают время.

Больше всего нынешняя программа буксует в Тыве и Забайкалье. И здесь также виновата погода. Минстрой объясняет отставание недавними природными чрезвычайными ситуациями.

В целом же в ведомстве говорят, что на финишной прямой «практически каждый день новоселам в России вручают ключи от квартир». Успехи последнего этапа программы ведомство объясняет переходом на более жесткую систему контроля, в том числе с применением штрафных санкций в виде возврата регионами части средств Фонда ЖКХ. Благодаря этим мерам среднегодовой темп расселения вырос втрое.

В регионах-лидерах — Ростовской области и Петербурге — «Известиям» рассказали, что залог успеха не в деньгах, а в хорошем администрировании и взаимодействии властей разных уровней. При этом Ростовская область уже приняла программу расселения на 2018–2030 годы.

В Минстрое добавляют, что стране нужны постоянно действующие механизмы и принципы расселения аварийного жилья и соответствующий законопроект будет разработан ведомством в ближайшее время.

Впрочем, на фоне оптимистических комментариев органов власти эксперты высказываются довольно сдержанно.

— Уже понятно, что минимум два региона не выполнят программу: Амурская область и Тыва, — рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ контроль», член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Больше остального ее удивляет, что неожиданно появились проблемы с реализацией программы у таких крепких регионов, как Самарская и Свердловская области.

Светлана Разворотнева добавила, что Фонд содействия реформированию ЖКХ рассматривает возможность продлить программу еще на год, чтобы часть отстающих регионов подтянулась, но нужно будет посмотреть на нынешние результаты. Кроме того, по предварительным экспертным оценкам, официально признаны аварийными лишь 50% домов из тех, которые следует признать таковыми. Признание объекта аварийным невыгодно местным властям — нужно включать такой дом в различные программы, думать о том, куда переселять жильцов.

Невыполнение рядом регионов программы по расселению эксперты связывают в большей степени с некачественным администрированием. Поначалу заказчиками выступали органы местного самоуправления. Где-то им не хватило опыта, где-то они доверились не тем подрядчикам, которым выплачивались стопроцентные авансы, и те исчезали. Но к концу программы в большинстве случаев ее реализация была передана на уровень субъектов, и дело пошло.

— К основным причинам задержки относятся неисполнение или расторжение договоров на строительство жилья, недобросовестная работа подрядчиков, дефицит денег у регионов, плохой уровень администрирования как на уровне субъекта, так и на уровне муниципалитетов. Прямой зависимости от объема аварийного фонда у темпов реализации программ нет, — добавили в Фонде ЖКХ.

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов отметил, что программа переселения изначально была завышенной, так как «регионы, давая заявки, рассчитывали получить деньги». Анатолий Голов считает, что программа не будет выполнена в срок из-за низкой эффективности властей разных уровней.

А член правления Национальной ассоциации инфраструктур Дмитрий Нифонтов полагает, что аварийные дома, вошедшие в программу, — капля в море. По его словам, в России порядка 3,5 млрд кв. м жилья, меньше 25% которого имеет возраст, не превышающий 20 лет, около 35% домов построены до 1970 года. Предусмотренные программой 11,145 млн кв. м, или 0,3% от общей площади, — «ничтожно малая цифра».