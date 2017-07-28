Жители рабочего поселка Самойловка Саратовской области обратили внимание властей на некачественный ремонт дорожного покрытия на улице Новая. Администрация района откликнулась на обращения. На место выехали специалисты по стройконтролю для проверки хода работ.

Экспертиза выявила серьезные нарушения. Подрядчику выставлены претензии, его обязали переделать покрытие. То есть фактически речь идет о выполнении ремонта заново.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», в Самойловке летом были запланированы работы на 10 улицах поселка на общую сумму более 7 млн рублей. Все участки проверят специалисты.