Обновление флагмана Phantom представила в пятницу компания Rolls-Royce. Об этом сообщает сайт «Вести.ru».

Отмечается, что это уже восьмое обновление модели за столетие ее существования. Новый Phantom оснащен укороченной колесной базой (3552 мм), короче предшественника, а его кузов выполнен из алюминия. В нем также присутствует лазерная оптика и визуально интегрированная решетка радиатора, сообщает телеканал «360».

Кроме того, автомобиль оснащен подвеской с независимой схемой. На передней части машины установлена камера, оценивающая состояние покрытия. Электроника подстраивает жесткость подвески до необходимого уровня.