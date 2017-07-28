Северная Корея произвела запуск очередной ракеты, сообщили представители оборонных ведомств в Японии, Южной Корее и США в пятницу, 28 июля. Запуск состоялся в промежутке между 17.00 и 18.00 по московскому времени.

По данным министерства обороны Японии, существует вероятность того, что ракета может упасть на их территории, передает телеканал NHK.

Также о пуске ракеты заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис. По его совам, пуск был зафиксирован в 10.45 по местному времени (около 17.45 по Москве), передает Reuters.

О пуске ракеты заявили и в Южной Корее. По их данным, запуск произошел на полчаса раньше.

«Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря», — заявил представитель комитета начальников штабов агентству Yonhap.

Страны объявили о созыве экстренных совещаний по данной теме.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели учебные полеты авиации с участием американских бомбардировщиков B-1B Lancer в ответ на запуски ракет в КНДР. Северная Корея объявила о первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» 4 июля.