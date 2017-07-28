Пожилая жительница города Орла стала жертвой телефонных мошенников и перевела 30 тыс. рублей якобы за освобождение внука от уголовной ответственности.

81-летней местной жительнице позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук участвовал в драке. За освобождение родственника от уголовной ответственности предложили перевести 30 тыс. рублей, сообщает InfoOrel.

Женщина так и поступила, а после того как с помощью банкомата перевела указанную сумму, позвонила внуку. Выяснилось, что с молодым человеком всё в порядке и ни в какой драке он не участвовал. Пожилая местная жительница обратилась в полицию с заявлением. Сотрудниками следственного отдела было возбуждено дело по факту мошенничества. Сейчас проходят следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.