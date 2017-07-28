Выходец из знаменитой кинематографической семьи Капуров, режиссер и актер Адитья Радж Капур снимет документальный фильм о своем кругосветном путешествии на мотоцикле, которое проходит через Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции «Российский туризм-2017. Путешествие глазами иностранца».

Индийский актер рассказал, что он преодолел расстояние от Владивостока до Москвы на мотоцикле за 45 дней. На протяжении всей поездки он снимал свое путешествие на видеокамеру и через год намерен приступить к работе над документальным фильмом.

«Самым запоминающимся для меня в путешествии по России стало то, что люди, не понимая, что я говорю, давали то, что мне было нужно», — признался Капур.

Ранее он рассказал, что посвящает свой мотопробег 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Из Москвы Адитья Радж Капур отправится в Латвию, оттуда в Лондон, а затем в США и Индонезию, откуда вернется в Мумбаи. Кругосветку он планирует завершить в 2018 году.