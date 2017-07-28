Отношения Москвы и Вашингтона становятся всё хуже, но Россия не теряет надежды на конструктивный диалог.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, который в пятницу приступил к исполнению своих обязанностей.

«Отношения, особенно в свете последних событий, произошедших в Вашингтоне, у нас, даже уже не мягко говоря, становятся всё хуже и хуже, но мы не теряем надежды на конструктивный диалог с нашими американскими партнерами. Без этого диалога как им нельзя, так и нам нельзя, нам не жить друг без друга», — цитирует дипломата ТАСС.

Вместе с тем Небензя назвал готовящиеся новые санкции со стороны США необоснованными и незаконными.

«Против нас обрушили совершенно беспрецедентные, необоснованные и незаконные санкции», — сказал он, отметив, что Россия была вынуждена принять ответные меры.

Российский МИД в пятницу призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава американского диппредставительства в России в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору.

Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.