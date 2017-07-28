Украинский госконцерн «Укроборонпром» провел испытания нового термобарического оружия. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба концерна.

«Предприятия ГК «Укроборонпром» разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП «МФ «Артем», — говорится в сообщении.

На полигоне была проверена эффективность боеприпасов объемного взрыва и ручного реактивного огнемета РПО-16.

Госконцерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году. В него входят 112 предприятий, включая госкомпанию «Укрспецэкспорт» и ее дочерние предприятия.