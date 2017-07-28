Финляндия намерена сотрудничать с Тверской областью в сфере дорожного строительства. Финско-российская торговая палата готова оказать содействие в этом, а также организовать в Твери семинар на эту тему.

Губернатор региона Игорь Руденя и чрезвычайный полномочный посол Финляндии Микко Хаутала обсудили на встрече инвестиции в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, организации культурного обмена, развитии туризма. Об этом пишет ИА «ТВЕРИГРАД».

Финские инвесторы уже вложили в общей сложности более 5 млрд рублей в три крупных проекта области. Речь идет о предприятии «Парок» по производству изоляционных материалов, кофеобжарочном заводе «Паулиг Рус» и «Альстроме Тверь», где выпускают стеклохолст.