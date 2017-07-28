Михаил Саакашвили вернется на Украину, когда «будет полная мобилизация людей», достаточно скоро. Об этом экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области заявил в пятницу.

«Я вернусь на Украину, потому что будет мобилизация людей… Когда будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, я не буду отсиживаться и смотреть со стороны на эту борьбу», — цитирует Саакашвили «РИА Новости».

По словам экс-губернатора Одесской области, он будет органической частью борьбы, инициатором которой стал.

«По мере разрастания борьбы и при первой возможности, а такая возможность будет достаточно скоро, я, конечно, приеду и буду ее активной частью на Украине», — пояснил он.

При этом вероятность того, что вернуться на Украину ему всё же не удастся, бывший губернатор не исключает.

Политик заявил, что в настоящее время находится в США, передает BFM.RU.

Госдепартамент США отказался дать комментарии по поводу гражданства Михаил Саакашвили. «Я его здесь, в США, не видел, так что сомневаюсь, что стоит комментировать», — заявил накануне высокопоставленный представитель дипведомства.

Напомним, Саакашвили лишили украинского гражданства в минувшую среду.