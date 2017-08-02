Минфин планирует уравнять минимальные розничные цены на шампанское и игристые винные напитки (продукция, которая содержит не менее 50% виноматериалов). Это предложение содержится в проекте приказа ведомства, который был сформирован в конце 2016 года и сейчас проходит согласование с Минэкономразвития. На сегодняшний день в рознице минимальная отпускная цена шампанского составляет 164 рубля за 0,75 л, и повышать ее Минфин не планировал, хотя производители настаивают на минимуме в 180 рублей. Стоимость же винного напитка на полках российских магазинов находится на уровне 130 рублей за 0,75 л — то есть на 20% ниже, чем цена самого дешевого игристого или шампанского.

Проект приказа, который предусматривает установление равных минимальных цен на шампанское и винные напитки, в том числе газированные, Минфин подготовил в декабре прошлого года. Речь в документе идет о минимумах для производителей, оптовиков и магазинов. При этом увеличения действующих минимумов на игристые вина не предусматривалось, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Производство винных напитков не требует больших затрат благодаря технологии искусственной газации углекислым газом, что позволяет заполнять ими рынок под видом шампанского, подчеркнули в Минфине.

По словам представителя ведомства, документ был направлен в Минэкономразвития для получения заключения об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) и получил отрицательное заключение, «поскольку сфера регулирования постановления правительства России «О мерах по упорядочению госрегулирования цен (тарифов)» не распространяется на винные напитки, в том числе газированные». Данное постановление содержит перечень наименований, на которые могут фиксироваться цены, однако для производных вина такой возможности не установлено.

Таким образом, на данном этапе согласования Минфин не может подготовить поправки в приказ о минимальных ценах — сначала следует узаконить возможность установления минимумов на винные напитки, которой сейчас нет.

— Проблема заключается не только в поднятии минимальных цен на игристые вина натурального брожения, то есть на шампанское, но и в установлении минимальных цен на газированные винные напитки. В целях урегулирования данного вопроса Минфин обратился в правительство для проведения согласительного совещания, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства, не уточнив, когда может состояться мероприятие.

При этом в пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что заключения об ОРВ ведомство не готовило, а в Минфин было направлено письмо о необходимости проведения процедур по оценке регулирующего воздействия.

В Минсельхоз, курирующий винодельческую отрасль, предложения от Минфина по данному вопросу не поступали, и ведомство не формировало свою позицию, сказали в пресс-службе министерства.

Источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что при введении минимальной цены на винные напитки необходимо учитывать особенности производства такой продукции — исходные материалы, технологию и т.д., что позволяет значительно снизить их себестоимость относительно шампанского. Он добавил, что установление минимальной розничной цены на винные напитки до уровня игристых вин создаст для первых неравные конкурентные условия, а также снизит долю отечественных винных напитков на рынке.

На полках магазинов цена винного напитка сегодня составляет от 130 рублей за 0,75 л, тогда как минимальная розничная цена шампанского — 164 рубля за 0,75 л. При этом потребитель не всегда обращает внимание на то, что он покупает, реагируя лишь на бутылку, а не на состав напитка, заметили в Ассоциации производителей игристых вин.

Подавляющая часть винных напитков — газированные винные напитки, производство которых занимает до трех дней. Изготовление же шампанского требует до 30 дней, в течение которых идет вторичное брожение, объяснили в организации. Уравнивание цен на шампанское и винные напитки будет хорошим вариантом для производителей, отметили в ассоциации, подчеркнув, что логичнее увеличить себестоимость с помощью повышения акциза на винные напитки.

Сейчас налоговый сбор на вино и винные напитки составляет 14 рублей на литр. При этом в винных напитках лишь 50% виноматериалов, то есть акциз в конечном итоге получается существенно ниже. Акцизный сбор на шампанское, в свою очередь, составляет 36 рублей на литр.