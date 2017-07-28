В результате проверки прокуратуры Железнодорожного района Ульяновска в контактном зоопарке на проспекте Гая, 19, выявлены нарушения, связанные с кормами для животных.

Сотрудники ведомства установили, что заготовка и хранение кормов руководством осуществлялись без сопроводительных ветеринарных документов. Таким образом, прохождение продукцией государственной ветеринарно-санитарной экспертизы не подтверждено. Как сообщает 1ul.ru, это может нести угрозу жизни и здоровью животных.

Всего в контактном зоопарке содержатся более 80 разных животных, среди которых: джунгарики, кролики, белки, песчанки, хорьки, ежи, еноты, змеи и черепахи. Сейчас районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.